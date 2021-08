Deloitte Maroc

Qui sommes-nous ?

Deloitte est implanté au Maroc depuis 1994. La diversité des missions et des clients, le dynamisme et les relations de confiance tissées au plus haut niveau sont parmi les caractéristiques les plus attrayantes de notre firme marocaine.

Ses associés et collaborateurs ont développé une offre intégrée de pointe, permettant les interventions conjuguées d’équipes spécialisées dans plusieurs domaines d’intervention.