Deloitte Tunisie

Qui sommes-nous ?

Fort de l’expertise de ses 180 collaborateurs et associés, Deloitte en Tunisie est un acteur de référence en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, juridique & fiscal et expertise comptable.

L’expertise multidisciplinaire et pluri secteurs des équipes de Deloitte en Tunisie a permis de gagner la confiance de clients de différents secteurs d’activité : Finance, banque, pétrole et gaz, énergie, service public, électronique, télécoms, transports, cimentiers, agroalimentaire, industrie chimique, textilelux et Santé.