Deloitte Congo

Qui sommes-nous ?

Deloitte est présent en République du Congo depuis 2007. Notre cabinet s’est rapidement imposé comme l’un des cabinets leaders en matière d’audit, d’expertise comptable et de conseil (juridique, fiscal, organisation, systèmes d’informations).

Nos bureaux sont implantés à Pointe Noire et à Brazzaville. Cette double implantation marque la volonté du cabinet d’être au plus près des acteurs privés et publics et d’accompagner le dynamisme économique que connaît le pays.